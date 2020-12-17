Дорогие друзья! Не смотря на все сложности, три года мне удавалось удерживать цены на всю продукцию, хотя было поднятие НДС и еще много чего, исходя из чего, все поставщики подняли цены на ВСЕ процентов на 25-40. Да и мне пришлось официально оформлять свои экономические отношения с государством. И понятие «инфляция», для меня не пустой звук. Держался сколько мог. Извините, за грустное известие…

С 1-го января 2021-го цена вырастет примерно на 10-15%.

Спешите оформить и оплатить заказ по прежней цене!