Дорогие друзья! Не смотря на все сложности, три года мне удавалось удерживать цены на всю продукцию, хотя было поднятие НДС и еще много чего, исходя из чего, все поставщики подняли цены на ВСЕ процентов на 25-40. Да и мне пришлось официально оформлять свои экономические отношения с государством. И понятие «инфляция», для меня не пустой звук. Держался сколько мог. Извините, за грустное известие…
С 1-го января 2021-го цена вырастет примерно на 10-15%.
Спешите оформить и оплатить заказ по прежней цене!
Спешите сделать заказ по прежней цене до Нового года!
Дорогие друзья! Не смотря на все сложности, три года мне удавалось удерживать цены на всю продукцию, хотя было поднятие НДС и еще много чего, исходя из чего, все поставщики подняли цены на ВСЕ процентов на 25-40. Да и мне пришлось официально оформлять свои экономические отношения с государством. И понятие «инфляция», для меня не пустой звук. Держался сколько мог. Извините, за грустное известие…