Заточная система Павла Строгова является самым универсальным и эффективным средством, позволяющем быстро и профессионально затачивать практически весь бытовой инструмент. Это не просто точилка для ножей, а именно целая система, для заточки огромного кол-ва режущего инструмента: ножи, ножницы: хозяйственные, портновские, по металлу, маникюрные, керамические и серейторные ножи, кинжалы, кукри, сверла, стамески, рубанки, топоры, ледобуры: Rapala, Heinola, Mora, а так же опасные бритвы.
И сегодня это доступно каждому!
Будет хорошим подарком для любого дома и дачи, который можно взять на охоту и рыбалку!
Подробней о заточке от автора изобретения по ссылке.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
- Возможность на одном приспособлении заточить ножи, керамические ножи, серейторные ножи, ножницы, сверла, топоры, стамески, рубанки, ледобуры: Rapala, Heinola, Mora, кинжалы, тесаки, сабли, казачьи шашки и др. инструмент.
- Четырехсторонний брусок и два бланка в комплекте, позволяют использовать сразу 8 рабочих поверхностей. Не надо менять бруски, повернул, и производительность повысилась в 2 раза.
- Идеальная геометрия рабочей поверхности. Не надо тратить драгоценное время на правку и доводку брусков.
- Возможность использовать практические любые камни и алмазные бруски большинства производителей стандарта Апекса, Ganzo, Зубр «Профессионал»! (Опционально)
- Очень большая рабочая поверхность от 250 х 20 мм, до 250 х 30 мм, что почти вдвое больше аналогов.
- Вместо дорогостоящих брусков, используется обычная, дешевая наждачная бумага, что избавляет от излишних затрат времени и финансов, на выравнивание камней.
- Комплектация с кожей. Без доводки на коже: нож не бреет, рубанок не строгает.
- Широчайший регулируемый угол заточки, от 0 до + 43 градусов, с точностью настройки 0,1 градуса.
- Мощные магниты, суммарной силой, больше 8-и кг на отрыв. Не надо одной рукой удерживать нож, а другой точить.
- Шлифовальный электропривод (Гриндер) повышает производительность при устранении сколов и заточке ножей рубанков, топоров и рейсмусов в СОТНИ раз! (Поставляется отдельно)
- Компоновка. Корпус точилки одновременно является и пеналом для принадлежностей довольно скромных размеров.
- Удобство. В рабочее состояние приводится за 2 минуты.
В ролике показана сборка и комплектация базового комплекта
Ежедневные рабочие задачи заточной системы
Без особых навыков и познаний, нож превращается в бритву за 30 минут
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Очень честно и подробно о преимуществах и недостатках заточной системы Строгова.
Основные возможности заточной системы, можно посмотреть в разделе Услуги.
Если в тексте встретились незнакомые термины, рекомендую статьи и видео, для расширения познаний в заточном деле.