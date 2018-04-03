Заточная система Павла Строгова является самым универсальным и эффективным средством, позволяющем быстро и профессионально затачивать практически весь бытовой инструмент. Это не просто точилка для ножей, а именно целая система, для заточки огромного кол-ва режущего инструмента: ножи, ножницы: хозяйственные, портновские, по металлу, маникюрные, керамические и серейторные ножи, кинжалы, кукри, сверла, стамески, рубанки, топоры, ледобуры: Rapala, Heinola, Mora, а так же опасные бритвы.

И сегодня это доступно каждому!

Будет хорошим подарком для любого дома и дачи, который можно взять на охоту и рыбалку!

Подробней о заточке от автора изобретения по ссылке.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

В ролике показана сборка и комплектация базового комплекта

Ежедневные рабочие задачи заточной системы

Без особых навыков и познаний, нож превращается в бритву за 30 минут

Для выбора и оформления заказа перейдите в МАГАЗИН.

Очень честно и подробно о преимуществах и недостатках заточной системы Строгова.

Основные возможности заточной системы, можно посмотреть в разделе Услуги.

Если в тексте встретились незнакомые термины, рекомендую статьи и видео, для расширения познаний в заточном деле.