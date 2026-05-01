Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех на моём сайте!

Эту статью и ролик, можно назвать кумулятивным ответом за долгое время молчания.

Давно новостей не было никаких. А, ситуация уже такая, что дальше невозможно ждать. Заказов стало очень много с нового года благодаря ролику Павла Михайловича. Почти месяц ушел на создание статьи и ролика. Я думал, как обычно, что такой наплыв заказов временный, но это стало постоянной задачей. Заказы не уменьшаются. Пришлось брать на работу помощника, пришлось перестраивать производство «на ходу», пришлось Вообще все пересматривать, без остановки процесса производства. Хочется, чтобы перед заказом, было понимание, что у меня не магазин готового платья и тем более не Озон, а производство и довольно скромное.

Исходя из сложившейся ситуации, пришлось увеличить сроки. Минимальные сроки от 3 месяцев. Потому что даже 4-мя руками такой объём осилить очень сложно. Пришлось закупать очень большое количество материалов. Постоянно идет поиск производителей, которые помогут сократить сроки изготовления.

И исходя из этого, вторая новость очень такая грустная, хотя какая она грустная. Почти 2,5 года держал цену именно за счёт того, что я работаю с деньгами заказчиков. Когда на какую-то одну запчасть поднимается цена — это не страшно, это можно пережить, но когда поднимают все поставщики, начиная от производства корпусов и последнего винтика в разы, тогда вариантов не остается. Приходится поднимать цену на точилку. Вчера закончил окончательные расчеты и с 10 мая цена будет порядка 11- 12 тысяч. И в сложившейся экономической ситуации в стране и это не предел.

Хочу успокоить тех, кто уже оформил заказ, но не оплатил, что цена останется прежней 8 300, но если оплата пройдет до поднятия цен. Цены будут также подняты и на комплектующие. Удерживать цены больше 2 лет, в текущей реальности, поверьте, это непростая задача. Ну а дальше будет ролик о нашем производстве. Как мы работаем, в каких условиях, чтобы было понятно, что да — работа идёт, работа идёт очень серьёзно. В ролике показаны очень мелкие моменты производства, иначе можно сутками показывать! У меня самое простое, но надёжное оборудование, но и оно тоже периодически выходит из строя. Приходится чинить «на ходу» своими руками, потому что работа идёт безостановочно, без выходных и праздников. Тем, кто сделал заказ, оплатил, не переживайте, все уже закуплено, все уже подготовлено. Сейчас идёт процесс сборки, а к сборке я отношусь очень ответственно. За годы работы, клиенты научили качественно выполнять работу и брак я не отправляю вообще, если чего-то мне не нравится, то беру и переделываю. Это тоже занимает время. Ну, могу всех успокоить. Никуда ваши точилки не денутся, они до Вас доедут!

Теперь пара слов о работе в сети. Потому как основные привычные мессенджеры, либо работают через пень колоду, либо вообще не работают, я не всегда получаю сообщения вовремя, это раз. На данный момент остался только Макс. Это не реклама и не политика, а всего лишь оставшийся выбор для нормальной работы. Другой момент: из-за большой загруженности (у меня просто в мастерской пока компьютера), и приходится тратить время на то, чтобы ответить человеку из дома, либо по телефону. Ну, обещаю, скоро компьютер там встанет, будет все гораздо быстрее и проще. Из-за постоянного шума станков, не всегда слышу звонки, но всегда перезваниваю. Потому как все время нахожусь в мастерской, не всегда успеваю вовремя даже заказы обработать и выслать реквизиты. Но если Вы уверены, что заказ сформирован верно, можно не ждать и провести оплату сразу. К моему номеру привязаны: Сбер, Альфа, Т-Банк, Озон, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УКАЗАТЬ НОМЕР ЗАКАЗА! Если нет такой возможности, необходимо отправить скрин на почту.

По поводу отправки. Все посылки упаковываю и оформляю тоже сам. Кто отправлял хотя бы десяток посылок, смогут понять о чем говорю! Уже полтора года отправляю СДЭКом. Про почту ничего не буду писать. Она помогает в случаях, когда заказ уходит в очень отдаленные поселения. Будет очень удобно, если в заказе будет адрес ПВЗ СДЭКа. Сильно экономит время при оформлении. На сайте пока останется прежняя цена отправки, ввиду того, что 90% посылок в нее укладываются.

Теперь на счет звонков. Это тоже занимает определённое количество времени. Иногда один заказ обсуждается более получаса. Обсуждение заказов это не работа по производству, это просто обсуждение, хотя тоже часть работы. А производство стоит. Вот это так вот происходит на самом деле в жизни, потому что отвечаю на все звонки, на все вопросы отвечаю сам и никаких помощников в этой области. Сайтом тоже приходиться заниматься самостоятельно. Он чуток кривоватый, но ни один заказ не потерялся и все заказчики получили свои точилки. А у меня нет лишней сотни тысяч, чтобы его «довели до ума».

Надеюсь смог ответить на самые горячие основные вопросы.

Теперь о тех, кто не готов ждать, но хочет именно эту точилку. Павел Михайлович Строгов все чертежи выложил в открытый доступ много лет назад и можно по ним изготовить точилку своими руками! И вот интересно за какую цену будете готовы продать?

Эта статья не попытка оправдаться, а всего лишь констатация реальности, в которой мы живем.

Спасибо огромное, если дочитали до конца и посмотрели ролик!!!